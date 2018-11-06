KPSS önlisans soru ve cevapları yayınlandı

Devlet kurumlarında memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi bugün Türkiye genelinde yapıldı. Sınava giren adayların beklediği haber geldi. KPSS Ön Lisans Soru ve Cevapları bugün yayınlandı.

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan çıklamada şöyle denildi:

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şimdi de adayların gözü şimdiden KPSS ön lisans 2018 sınav sonuçları ne zaman çıklanacak, sorusunun cevabına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, KPSS ön lisans düzeyi sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yer aldığı sınav 130 dakika sürdü. Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım'da açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 17:30