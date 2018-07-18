KPSS sınav yerleri açıklandı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

2018 KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS’nin üç oturumuna ait sınava giriş belgesi, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce adayın katılacağı 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav tarihleri aylar öncesin duyurulmuştu. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 28 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1, 2 ve 3. oturum sınav giriş belgeleri açıklandı. Konuyla ilgili bilgilendirme ÖSYM'nin resmi Twitter ve web sayfası üzerinden yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre,

28 Temmuz’da uygulanacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları Birinci Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları İkinci Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz’daki KPSS Alan Bilgisi Sınavları Üçüncü Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilir.