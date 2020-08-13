KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

Binlerce kişi bir an önce sonuçların ilan edilmesini bekliyordu ve KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğreniliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz-4 Ağustos'ta tercihleri alınan KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 12:20