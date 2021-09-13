Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere bugün itibarıyla üniversitelerde eğitim başlarken, okulun ilk gününde internette cevabı en çok arananlardan biri KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu oldu.

KYK başvuruları üniversiteler açılmadan sadece saatler önce yani dün gece sona erdi. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda 2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin devlet yurdunda kalıp kalamayacakları hususu netleşecek.

Ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları gelecek günlerde yapılacak.

KYK başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin net bir tarih belirtilmedi ancak başvuruların bir ya da iki hafta içinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

Başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Öte yandan yurt ücretleri de en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Şunu da belirtmek gerekir ki KYK yurt başvurusu olumlu sonuçlanan şanslı öğrencilerin yurt ücretinin yanı sıra bir de depozito ücreti ödemeleri gerekiyor.

KYK'nın internet sitesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek kalınabildiği ve yurdun fiziki yapısı ile barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulandığı belirtiliyor.

Buna göre, birinci tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 230 TL, depozito ücreti 314 TL, ikinci tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 250 TL, depozito ücreti 342 TL, üçüncü tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 290 TL, depozito ücreti 342 TL, dördüncü tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 325 TL, depozito ücreti 444 TL, beşinci tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 360 TL, depozito ücreti 492 TL, altıncı tip KYK yurtlarında KYK yurt ücreti 390 TL, depozito ücreti 533 TL olarak uygulanacak.