KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş süreci başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adayların tercihlerine uygun olarak, yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Üniversite eğitimi almak için ailelerinden uzakta şehirlerde yaşayacak olan gençler, şu an KYK yurt başvuruları ve aynı zamanda burs/kredi başvurularına odaklanmış durumda.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023-YKS yerleştirme sonuçlarını alan gençlere hitaben, "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınızı kutlarım. Türkiye’nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, gençlik merkezleri, genç ofisleri ve spor tesisleri ile sizinle birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. Bu yılın başvurularının da ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılın başvurularının da ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu bağlamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya KYK tarafından yapılacak açıklamalar geldikçe, konuyla ilgili güncellemeler haberimizde yer alacak.