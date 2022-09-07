KYK yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kasapoğlu, ''1. faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık. Ankara ve İstanbul'da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik.

(Yurt yerleştirme sonuçlarıyla ilgili) Ankara ve İstanbul'da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bu son dakika gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.