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LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

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