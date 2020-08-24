LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.