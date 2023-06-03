LGS sınavında kalem veriliyor mu? LGS'de neler yasak, neler serbest?

LGS sınavında kalem veriliyor mu, silgi veya diğer araçları kendimiz getiriyoruz yoksa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zaten temin ediliyor mu?

LGS SINAVINDA KALEM VERİLMİYOR

LGS sınavında, uçlu kalem kullanımıyla ilgili bir yasak bulunmamaktadır. Ancak sınav sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kurşun kalem kullanılması istenmektedir.

LGS sınavında kalem ve silgi, sınav merkezi tarafından sağlanmamaktadır. Öğrencilerin sınava gelirken en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu şekilde öğrenciler, kendi kalemlerini ve silgilerini kullanarak sınavı tamamlayabilirler.

Sınava girişte öğrencilerin yanlarında geçerli kimlik belgelerini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Ayrıca, öğrenciler sınav salonuna bandajı çıkarılmış şeffaf bir pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınav tarihine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, sınavın 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştur. Öğrencilere başarılar dileyerek sınav sürecinde başarılı olmalarını temenni etmiştir.

LGS sınavında sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için ise adaylara 40 soru yöneltilmektedir. Bu şekilde 2023 LGS, belirli soru sayılarıyla gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin sınav giriş yerleri, sınav salonları, sıra numaraları ve alacakları sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler her yıl olduğu gibi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulmaktadır.

NELER YASAK NELER SERBEST?

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,

çanta,

cüzdan,

cep telefonu,

telsiz,

radyo,

saat,

bilgisayar,

kamera ve benzeri iletişim araçları ile

depolama kayıt ve veri

aktarma cihazları,

kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık,

kolye, küpe,

bilezik, yüzük, broş

ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,

databank sözlük, hesap makinesi,

kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb.

araçlar,

delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

LGS TAM OLARAK NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye'de ortaokul mezunu öğrencilerin liseye geçişini sağlayan bir sınav sistemidir. LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenir ve 8. sınıf öğrencilerine yöneliktir.

Öğrencilerin liseye yerleştirme sürecini düzenlemek için kullanılan bir sınavdır. Sınav, öğrencilerin akademik yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlar. LGS'ye giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri liselere yerleştirilirler.

Sınav, genellikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilgiler (Tarih, Coğrafya) olmak üzere dört ana dersi kapsayan bir yapıya sahiptir. Öğrencilere bu derslerden sorular yöneltilir ve her dersten belirli sayıda soru bulunur. Sınav sonuçları, öğrencilerin doğru ve yanlış cevaplarının sayısı üzerinden değerlendirilir.

Öğrencilere liselere yerleşme fırsatı sağladığı gibi, aynı zamanda burslu veya parasız yatılı olarak okuma imkanı sunan özel liseler ve fen liseleri gibi seçkin okullara giriş için de bir ölçüt olarak kullanılır.

LGS, ortaokul mezunu öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek olan lise tercihlerini etkiler.

LGS 2023 SINAV KILAVUZU TAMAMI BURADA