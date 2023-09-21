LGS YKS kalkacak mı? 2024'te LGS sınavı olmayacak mı?

LGS ve YKS kalkacak mı, 2024 yılında LGS yerine yeni bir uygulama mı hayata geçiriliyor sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla soruluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in en son açıklamasında sınavsız sistemden söz etmesi ve akabinde sosyal medyada artan söylentiler konuyu merak edilir hale getirdi. Peki, son durum nedir, LGS kalkıyor mu, yerine ne gelecek, uzmanlar bu konuda ne diyor?

LGS YKS KALKACAK MI?

LGS'nin kalkmasıyla ilgili olarak eğitim uzmanı Pervin Kaplan önemli bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın bu aralar elden ele dolaşan o yazısı:

Önümüzdeki günlerde acaba hem liseye hem de üniversiteye geçişte Liseye Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerine yeni bir sistem açıklanmasını mı duyacağız? Neden bu soruyu yönelttiğime gelince; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalar gündemde bir sistem değişikliğine işaret ediyor da ondan. Katıldığı bir televizyon programında öğretmen atama sisteminden, sınıfta kalmaya kadar eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, "Sınavların ne zaman biteceğine” ilişkin soruya verdiği yanıtta lise ve üniversiteye geçişte sınav baskısını kaldıracak, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilecekleri bir sistemden söz etti.

DOĞRU OLAN SINAV BASKISINI KALDIRMAK

Tekin, “nihayetinde doğru olanın kademeler arası geçiş de dahil olmak üzere öğrencinin üzerinde sınav baskısını kaldıracak bir mekanizmanın kurulması” olduğunu dile getirdi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde bu konunun altını çizdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Erdoğan yaptığı konuşmada, “sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı” bakış açısının eğitim sisteminin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyerek, düşünmeye, sorgulamaya, öğrencilerin sanat, spor, bilim, edebiyat gibi farklı alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yeterince önem verilmediğini belirtmişti. İşte Tekin bu konuşmaya atıf yaparak, "Sınav baskısından artık çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor" dedi.

HAZIRLIKLAR BİTİNCE KONUŞMA

Peki bu “sınav baskısı nasıl kalkacak?” Bu soruya Tekin’in yanıtı şöyle oldu: "Bununla ilgili spekülatif bir şey olmasın diye detaylı şekilde hazırlıklarımız bittikten sonra konuşalım. Daha önceki kurgumuz şuydu; öğrencilerimizin kendi yetenekleri, kabiliyetlerini, uygun yaşlarda tespit edip bu kabiliyetlerine göre çocuklarımız ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına yönlendirelim. Kabaca çerçevemiz bu. Dünyanın birçok ülkesinde bu uygulanıyor."

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ YENİ SİSTEM Mİ?

Acaba bu sene ders çizelgelerinde yapılan bazı değişiklikler de yeni bir sistem için hazırlık mı?

Bunlar nedir diyecek olursanız.

ZORUNLU SOSYAL SORUMLULUK

Birincisi liselerde zorunlu sosyal sorumluluk programı: Bu yıl ilk kez Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında; her öğrenci ders dışı zamanlarda gerçekleştirmek üzere mezun olana kadar en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı görevi yapmak zorunda. Öğrencilerin bu çalışmalara katılım durumları ilgili resmi kurum/kuruluş/yetkili merciler tarafından belgelendirilir ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenir.

KURSLARDAN SERTİFİKALAR

İkincisi ise kurslardan alınacak sertifikalar: Program Dışı Etkinlikler alanında yer alan Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyon kapsamında öğrencilerin gönüllü olarak Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK Akademi) tarafından oluşturulan uzaktan ve yüz yüze eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri setlerinden alacakları kursları belgelendirerek okul idaresine sunacaklar. Hayatboyu Öğrenme/Sertifikasyonla ilgili öğrencilere yönelik planlama okul yönetimi tarafından yapılır ve ilgili belgeler okul yönetimince öğrencinin e-portfolyosuna işlenecek.

Tüm bunlar size de Ziya Selçuk'un bakanlığı döneminde açıkladığı "yeni sistemi" hatırlatıyor mu?

ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİNE GÖRE NOT

Devam edelim; yine bir yönetmelik değişikliği de ilkokulda sınavların tamamen kalkması oldu. 4’ncü sınıfta yapılan sınavlar yerine artık tıpkı 1,2, 3 sınıflarda olduğu gibi öğrencinin akademik ve sosyal gelişimleri takip edilecek, notlar öğrencinin gelişim dosyasına göre verilecek.

AİLELERE ÇAĞRI: DESTEK OLUN

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ailelere de “Çocuklarımızın kendi yetkinliklerini, yeterliliklerini, kabiliyetlerini ölçmek istiyoruz, bize destek olsunlar" diyerek, hazırlıkları yapılan yeni sistem için velilerden desteklerini de bu sözlerle istemiş oldu.

Her biri kısa ömürlü olan ve her yeni gelenin eskisini arattığı yeni bir kademeler arası geçiş yani lise ve üniversiteye geçiş sistemi önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bakalım ne çıkacak?