Malezya'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okullar yeniden açıldı

Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan okullar, yeni kurallarla yeniden açıldı.

Başkent Kuala Lumpur'da öğrenciler, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınıflarına geri dönerek ders başı yaptı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 287 artarak toplam 11 bin 771'e, aktif vakalar ise 1540'a yükseldi.

Bugün 81 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 95'e çıktı.

Kovid-19'dan toplam 136 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Bugünkü günlük vaka artışı, Malezya'da salgının ilk görüldüğü 24 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük artış oldu.

Yeni Kovid-19 vakalarının 129'u Kedah, 113'ü Sabah ve 31'i Selangor eyaletlerinde görülürken diğer 14 vaka ise başkent Kuala Lumpur ile Terengganu, Johor, Perak ve Kelantan eyaletlerinde tespit edildi.

Sabah eyaletinde salgının yoğun bir şekilde yayılmasının ardından, eyalet genelindeki tüm okulların 5 Ekim'den itibaren 2 haftalığına tatil edilmesi yönünde karar alındı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020, 16:24