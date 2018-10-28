MEB Bakanı'ndan yaz tatili kısalabilir açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programının konuğu oldu. Eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Milli Eğitim Bakanı yaz tatili süresiyle ilgili olarak bu uygulamanın geçmişte, tarım toplumu olan bir Türkiye'nin unsuru olduğu, günümüzdeki şehirci toplum yapısına uymadığını belirterek değişiklik yapılabileceğine dikkat çekti.

Selçuk "Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir" dedi.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 13:05