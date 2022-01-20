MEB seçmeli dersler için tercih süresini uzattı
Milli Eğitim Bakanlığından, seçmeli derslerdeki tercih süresiyle ilgili flaş karar geldi.
Eğitim 20.01.2022, 10:24
Ortaokul ve liselerde öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.,
MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci uzatıldı.
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