MEB seçmeli dersler için tercih süresini uzattı

Ortaokul ve liselerde öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.,

MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci uzatıldı.