Memurlara özel şartlarda yüksek lisans imkânı

Deneyimli akademisyen kadrosuyla sunduğu nitelikli eğitimi, yüksek öğretimin her kademesinde erişilebilir kılmayı amaçlayan Altınbaş Üniversitesi, eğitimde öncü hamlelerine devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin başladığı ilk günden itibaren, uzun yıllar yatırım yaparak donanımını eksiksiz hale getirdiği online eğitim alt yapısıyla eğitime kesintisiz devam eden üniversite, Türkiye’de yükseköğretim alanında bir ilke daha imza atarak lisansüstü eğitim programlarında, Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) mensuplarına yönelik özel ve avantajlarla dolu bir uygulama başlattı.

Yüksek lisans programlarıyla kamu kariyerinde ilerleme fırsatı

Altınbaş Üniversitesi; Türkiye genelinde 77 bin üyesi bulunan Büro Memur-Sen mensuplarının, hem mesleki anlamda kendilerini geliştirmesi hem de kariyerlerinde ilerlemesi için yetkinliklerini artırmaya destek olmak adına lisansüstü eğitim protokolü imzaladı. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ve Genel Sekreter Deniz Vardar ile Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kahraman, Hüseyin Yüksel ve Abdullah Koyuncu ile İstanbul şube başkanları, yönetim kurulu ve kadın komisyonu üyelerinin katıldığı törenle imzalanan protokol, yüksek lisans eğitimi almak isteyen Büro Memur-Sen mensuplarına avantajlı eğitim koşullarından yararlanma imkânı sunuyor.

İmzalanan protokolle Büro Memur-Sen mensupları, Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü eğitim programlarından ve tanınan diğer eğitsel imkânlardan yararlanabilecek. Önleyici sağlık tedbirleri kapsamında pandemi dönemi şartlarına uygun eğitsel düzenlemeleri de içeren protokol, Altınbaş Üniversitesi ve Büro Memur-Sen iş birliğiyle, yüksek öğrenimini sürdürmek isteyen Büro Memur-Sen mensupları için Türkiye genelindeki tek ve en kapsamlı lisansüstü eğitim protokolü olma özelliği taşıyor.

