Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu. Bakan Ziya Selçuk katıldığı törende, okulların açılması ve yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, 'Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken "Birtakım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız." sözlerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk ayrıca, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok artacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.'' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, okulların açılması hakkında şu sözleri kullanmıştı;

Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.