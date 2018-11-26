Milli Eğitim Bakanlığı tüm bilişim portallarını tek platformda topladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapıyor.

MEB, bu kapsamda, e-Okul, MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı hizmetler sunuyor.

Bakanlığın her bir elektronik sistemine bugüne kadar farklı platformlardan giriş yapılıyordu. Yeni bir çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığının elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi.

Platforma bugünden itibaren "https://mebbis.meb.gov.tr" adresinden erişim sağlanabilecek. Platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifreleri de kullanabilecek.

MEB bilişim sistemleri, 1 milyon üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve velileri tarafından kullanılıyor.

2023 Eğitim Vizyonu'nda mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması öngörülüyordu. Yapılan çalışma, bu hedef doğrultusundaki ilk adımı oluşturuyor.

Kaynak: AA