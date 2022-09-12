Milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı.

Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci

16 Eylül'e kadar sürecek.

KAYNAK KİTAPLAR SIRALARDA

Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra hazırlanan kaynak kitaplar da sıralarda öğrencileri bekliyor. Yeni dönem hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilere ulaştırıldı. İkinci sınıflar için 7, üçüncü ve dördüncü sınıflar için 12, beşinci sınıflar için 6, altı, yedi ve sekizinci sınıflar için 4, dokuzuncu sınıflar için 6, onuncu sınıflar için 5, on birinci sınıflar için 11, on ikinci sınıflar için ise 20 yardımcı kaynak hazırlandı. Bunların yanı sıra bakanlık, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için zorluk derecelerine göre

üç adımdan oluşan 8 TYT ve 9 AYT soru bankası hazırladı. Türk edebiyatı, temel düzey matematik, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için 58 ünite ve 11 karma testten oluşan tekrar testleri de öğrencilerin sınavlarına destek sağlaması için verilecek.

20 BİN YENİ ÖĞRETMEN KATILDI

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-

3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Okulların açıldığı ilk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının tamamı ücretsiz hizmet verecek. İlk 2 gün servis araçlarına arabalı vapurlarda da öncelik tanınacak. Ayrıca kent içi kameralardan İstanbul trafiği izlenerek tıkanan arterlerde çözüm için ekipler teyakkuzda olacak.

RENKLİ KARŞILAMA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulu'nun dış cephesini ve sınıflarını boyadı. Geçen yıl açıklanan kura sonuçlarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kesmekaya İlkokulu'na atanan sınıf öğretmeni Görgün, tatil dönüşü boyası kötü durumdaki okul binası için çalışma başlattı. Kolları sıvayan Görgün, aldığı boyalarla öğrencilerin de yardımıyla okuldaki sınıfları ve okulun dış cephesini boyayarak yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. Görgün, "Okulumuzun duvarlarını çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim. Binamızı boyarken çok eğlendik, boyamaya sevgimizi, emeğimizi ve azmimizi kattık ve bunları yaparken de çocuklarla beraber eğlendik. İstedim ki çocuklarımız bu yıl daha güzel bir sınıfta daha güzel bir okulda eğitim alsın. Eminim ki çocuklarım geldiklerinde gördükleri renkler karşısında daha heyecanlı, mutlu ve umutlu olacaklar." dedi.

MEB hedefine yaklaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları Üçüncü Raporu'na göre, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konulan hedeflere yaklaşıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Aralık 2021'de toplanan şurada temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi temaları ele alınmış, büyük bir çoğunluğu oy birliğiyle kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı. Bakan Özer, üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuçlara göre şunları söyledi: "Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendirilen tavsiye kararı eylül ayında 68'e çıktı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema temel eğitimde fırsat eşitliği."

Barış bölgesinde İLK ZİL ÇALDI

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaklaşık 49 bin ilk, orta ve lise öğrencisi için ders zili çaldı. Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, Barış Pınarı Harekatı’ndan bu yana YPG/PKK’lı teröristlerce tahrip edilen 90 okulun restorasyon ve bakım çalışmalarının tamamlandığını belirterek "11 okulun da bakım çalışmalarının bitmesi bekleniyor." dedi. 4 sınıf öğrencisi Dua El Jaber, yaz tatili arasından sonra okuldaki arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, gelecekte doktor olmayı hayal ettiğini söyledi.