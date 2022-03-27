MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bitti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı.
Eğitim 27.03.2022, 13:18
Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.
Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.
Sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.
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