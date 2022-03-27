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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bitti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tamamlandı.

Eğitim 27.03.2022, 13:18
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bitti

Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

Sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.

#MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
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