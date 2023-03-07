MSÜ Sınavı Tarihi: ÖSYM 2023 MSÜ Sınav Tarihi

2023 yılında gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından güncellendi. ÖSYM tarafından resmi adres üzerinden yapılan duyuruya göre, sınav 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023'te yapılacak. 2023 sınav takviminde, 19 Mart 2023'te yapılacağı açıklanan sınav, deprem bölgesindeki iller nedeniyle 2 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM, etkilenen illerde sınava girecek adayların hangi illerde sınava gireceğini açıkladı. Deprem bölgesindeki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde sınav yapılmayacak. Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde, sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde, sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde, sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar ise Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.

Özetle, 2023 MSÜ sınavı 2 Nisan 2023'te yapılacak ve depremden etkilenen illerde sınav yapılmayacak. Etkilenen adaylar ise belirtilen illerde sınava gireceklerdir.