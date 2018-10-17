Nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda boş geçen derslere nöbetçi öğretmenlerin girdirilmesi durumunda ek ders ücreti ödeme noktasında tereddütlerin yaşandığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat ederek boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi talebine olumlu cevap geldi.

Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat edilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat etmemize müteakip Milli Eğitim Bakanlığı talebimize cevap vererek boş geçen derse giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebimizi kabul etmesi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu başvurumuz hakkında incelemesini tamamlayarak talebimiz hakkında nihai kararını vermiştir. Mezkur kararda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebimizi kabul ederek olumlu sonuçlandırması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, “DOSTANE ÇÖZÜM KARARI” vererek talebimizi kabul etmiş ve boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretinin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “DOSTANE ÇÖZÜM KARARI” nın gerekçesi incelendiğinde;

“6. Başvuru konusuna ilişkin tespitlerimiz;

6.1.Okullarda boş geçen derslere kimin gireceği ve dersin nasıl işleneceği hususunun; pedagojik ve öğretim ilkelerine uygun bir şekilde değerlendirilmesinin, belirli standartlar oluşturularak uygulama birliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesinin,

6.2.Boş geçen derse nöbetçi öğretmenin girmesi durumunda, sadece sınıfın sükûnetinin sağlanması değil, ayrıca müfredat kapsamında ders işlenmesinin pedagojik ve öğretimin niteliği açısından daha doğru olduğu, bu anlamda boş geçen derslerin nasıl geçirileceği hususunda uygulama birliğini sağlayacak şekilde belirli standartların oluşturulmasının,

6.3.Tüm bunların yanı sıra, boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere hakkaniyet gereği ve öğretmenlik mesleğinin niteliği açısından ek ders ücreti ödenmesinin,önemli olduğu değerlendirilmektedir.

7.Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde:

7.1.Başvuruya konu edilen Milli Eğitim Bakanlığından temin edilen bilgi ve açıklamalardan; Bakanlığın başvuru konusuna ilişkin olarak anılan Sendikaya cevap vermesinin sağlandığı,

7.2.Milli Eğitim Bakanlığınca, nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslere girmesi ve ders okutması durumunda ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar verildiği,

7.3.Bu anlamda Kurumumuzca yapılan inceleme kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının başvuru konusunu çözüme kavuşturmak adına önemli bir karar aldığı, boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödeneceği,anlaşılmıştır.

7.4.İdarenin anılan kararın uygulanması aşamasında; 6 numaralı paragrafta yer verilen tespitlerimizin de dikkate alınarak, başvuruya konu okullarda boş geçen derslerin nasıl değerlendirileceği ve ek ders ücreti ödenmesi hususlarında uygulama birliğini sağlayacak ve belirli standartları oluşturacak önlemleri alması önerilmektedir.”Özetle; Kamu Denetçiliği Kurumu boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.

Kaynak: Kamu Haber