Öğrenciler için nöbetçi nüfus müdürlüğü

ÖSYM tarafından 8-10 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen "2019 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı", Türkiye'nin 81 ili, 103 ilçesi, Lefkoşa ve Bişkek'ten toplam 189 sınav koordinatörü ile ÖSYM yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği ve 2019 yılında yapılması planlanan sınavlara yönelik sınav takvimi ve sınavlarda alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2018'de yılında kurumun yaptığı sınavların içeriğiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda gündeme gelen konulara ilişkin açıklama yapan Aygün, 2018'in sınavlar açısından yoğun bir yıl olduğuna işaret ederek "Her sınav kendi içerisinde ciddi bir hazırlık ve uygulama süreçlerini barındırıyor. Bu yönüyle sınavlar sadece adaylar için değil, bizler için de bulunduğumuz noktayı görebildiğimiz bir sınav oluyor. ÖSYM bilgi ve tecrübesiyle uyguladığı sınavlarda geçerli ölçme, seçme ve yerleştirme yapma noktasında var gücüyle çalışmaktadır." dedi.

"Sınavların uygulanma süreçleri de sınavların hazırlık süreci kadar önemlidir. Bir sınav ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun bu sınavın uygulama aşamasında yaşanabilecek küçük bir sorun bütün emeğin boşa gitmesine sebep olabilir. Bu bağlamda 2018 yılında 182 merkezde yapmış olduğumuz sınavlara 10 milyon 953 bin 806 aday girdi. Tüm sınavlarda toplam 1 milyon 625 bin 828 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav ise toplam 635 bin 458 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı oldu."

Nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması genişletildi

Toplantıda ayrıca, 2019 yılı sınav uygulamalarındaki güncellemelerin de sınav koordinatörlerine aktarıldığını dile getiren ÖSYM Başkanı Aygün, bu kapsamda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasıyla ilgili 2019'daki sınavlar için alınan kararı, "Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi. Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak." sözleriyle açıkladı.

2019 yılı sınav uygulamalarındaki güncellemeler çerçevesinde, İzmir'in Torbalı, Ordu'nun Fatsa, Samsun'un Vezirköprü, Kahramanmaraş'ın Afşin, Kastamonu'nun Tosyalı, Sivas'ın Suşehri ve Adıyaman'ın Besni ilçesi olmak üzere toplam 7 ilçenin daha sınav merkezi olarak belirlendiğine dikkati çeken Aygün, 2019'da bu merkezlerde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 11:34