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Öğrencilere burs ve kredi müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Eğitim 06.04.2022, 12:03
Öğrencilere burs ve kredi müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

#Burs #Kredi
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