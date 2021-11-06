Öğrencilere müjde
Gençlik ve Spor Bakanlığının yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladığı açıklandı.
Eğitim 06.11.2021, 11:38
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
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