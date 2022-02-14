“Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadelerle duyurdu.

Ardından teklif hazırlandı. 4 Şubat'ta Genel Kurul'da kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırıldı. Buna göre, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirildi.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alacak.Sözleşmeli öğretmenler de ilave haklara kavuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmiş oldu.

Bakan Özer: Eğitim camiasına hayırlı olsun

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

Düzenlemenin eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.