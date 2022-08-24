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Okul servis ücretlerine yapılan zam belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda, servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Eğitim 24.08.2022, 16:08
Okul servis ücretlerine yapılan zam belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısıyla okul servis ücretlerine yapılan zam oranı belli oldu.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.

#okul servis #UKOME #İBB
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