Okula uyum eğitimleri bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Velilere ve öğrencilere, salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

Bakanlık tarafından geçen yılın mart ayında Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitim yoluyla başlatılan 2020-2021 eğitim öğretim yılında da eğitim yine TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak belirli dönemlerde uzaktan, öğrenci sayısının ve okula devam edilen gün sayısının azaldığı seyreltilmiş uygulamalarla da belirli dönemlerde yüz yüze yürütüldü.

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı ve 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirildi. Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde düzenlendi.

Türkiye genelinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler, ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor.

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri sırasında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" tüm okullara duyuruldu. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm Kovid-19 tedbirleri tek tek sıralandı.

Okullara ebeveynlerinin eşliğinde gelen öğrenciler, maske kontrolü ve HES kodu sorgulamasının ardından okullarının bahçesine alındı. Okul bahçesinde oluşturulan masalarda servis kayıtları da yapılan öğrenciler, isimlerinin okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Sınıflarında kendileri için hazırlanan balonlar ve süslemelerle karşılanan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu Müdürü Erbil Tek, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, özellikle bakanlığın pandemi sürecinde ortaya koymuş olduğu 'okulum temiz' belgesiyle alakalı bütün çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Kriterleri yerine getirerek yaz döneminde 'okulum temiz' belgesini temin ettik. İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu olarak belgemizi de aldıktan sonra gerek hijyen, gerek güvenlik koşulları anlamında bütün hazırlığımızı yaparak bugün itibarıyla öğrencilerimizi kabul ettik." diye konuştu.

Bundan sonraki sürecin veliler, öğrenciler ve kendilerine düştüğünü kaydeden Tek, kesintisiz bir eğitimin tüm kademelerde devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Bugün okul öncesi ve birinci sınıfların oryantasyon denilen uyum eğitimine başladığını anımsatan Tek, şöyle devam etti:

"1-2-3 Eylül olmak üzere 3 günlük eğitime başladılar. 6 Eylül itibarıyla bütün kademelerde bütün sınıflar başlayacak. Onlara da hazırız. İmkan sağlayan devletimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının kesintisiz bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Veliler rahat olabilirler. Bizler her koşulu fazlasıyla sağlamış durumdayız. Velilerimiz gönlü rahat bir şekilde çocuklarını bize teslim edebilirler. O noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Süreci hep birlikte göreceğiz."

İzmir'de, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı.

Kentte 31 bin 777 okul öncesi ve 53 bin 961 birinci sınıf öğrencisi, okul heyecanı yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi ortak alanlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası eğitimleri başladı.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler de aileleriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler maske takmaya özen gösterirken öğretmenleri de salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Okul bahçesinde sınıfların belirlenmesinin ardından minikler okula girerek sıralarına oturdu.

Bazı çocuklar bu sırada duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne'de öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından ders başı yaptı.

Velilerden Süleyman Akoğlu, AA muhabirine, salgın döneminde okula başlayan öğrencilere başarı diledi.

Çocuklar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğunu belirten Akoğlu, "Heyecanımız büyük, sabah 06.00'da kalktık. Defter ve kitapların hazırlıkları yapıldı. Bu heyecanı biz de yaşadık açıkçası." dedi.

Burak Önder de okulların açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı eğitim dönemi diledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Tekirdağ'da öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından sınıflara alındı.