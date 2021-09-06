Okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı

Korona virüsü salgını nedeniyle 1,5 yıldır kapalı olan okulların tüm kademelerinde ders zili bugün çalıyor. Okulların 16 Mart 2020'de kapatılmasıyla birkaç kez açılma denemeleri yapılmış ancak girişimler vakaların artması üzerine rafa kaldırılmıştı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Her kademeden 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen 40 dakikayı aşmayan derslerde birlikte olacak.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da 2 milyon 696 bin 692 öğrenci ve 154 bin 407 öğretmen yeniden ders başı yaparken kentte trafik yoğunluğu oluştu.İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.