Okullardaki koronavirüs tedbirlerine güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar üzerine okullarda uygulanan temaslı ve izolasyon uygulamalarında güncelleme yapılmıştır.

Anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmen veya öğrencilerden birinin COVID-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılır, bu kişi okula devam etmez. Bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam eder. Bu kişilerin 7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Bu sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymaları sağlanır.

COVID-19 PCR testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilir.

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "COVID-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

GÜNCEL DÖNEMDE COVID-19 PANDEMİSİNDE OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 Pandemisinin geldiği noktada, etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar üzerine okullarda uygulanan temaslı ve izolasyon uygulamalarında yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

Genel Kurallar

. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli gibi öğrenci ile teması olan tüm çalışanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.

. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.

. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske MEB tarafından temin edilir.

. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

. Öğrenci ve personelin hasta veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.

. Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimi tarafından belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.