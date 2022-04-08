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ÖSYM, EKYS sonuçlarını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen MEB EKYS sınavının sonuçları

Eğitim 08.04.2022, 10:09
ÖSYM, EKYS sonuçlarını açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20 Mart Pazar günü gerçekleşmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen MEB EKYS sınavının sonuçları açıklandı.

ÖSYM, EKYS sonuçlarını açıkladı.ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 

20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#EKYS #MEB
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