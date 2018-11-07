Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2019’da eğitime ayrılması öngörülen bütçeyi sundu. Komisyonda yaptığı konuşmada Selçuk, dezavantajlı durumdaki devlet okullarına daha nitelikli hizmet için özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını söyledi. Bakan Selçuk ayrıca, 2019 merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın yüzde 17 olduğunu da vurguladı.

Bakan Selçuk: Özel öğretime teşvik uygulaması kaldırılacak



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün yaptığı konuşmada, 2019’da eğitime, merkezi yönetim bütçenin 17’sinin ayrıldığını belirtti. 2019’da eğitim için 161 milyar 611 milyon TL, bunun içinden bakanlığa ise 81 milyar 622 milyon TL kaynak aktarılması öngörüldüğü söyleyen Bakan Selçuk, özel öğretime teşvik uygulamasının kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını da duyurdu. Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

2018-2019 eğitim yılında, bu yıl yeni katılan 75 bin ile toplamda 253 bin 827 öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden faydalanması planlandı. Ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile belirlediğimiz oranda artırılarak, kademeye göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişecek. Nicelikle ilgili önemli ilerlemeler sağlandı. Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmî okullarımızdaki niteliksel ve nicel gelişime hizmet etmek.

MEB bütçesi 113 milyar 813 milyon 13 bin TL olarak tahsis edildi. Bunun 81 milyar 622 milyon 485 bin TL’si personel; 13 milyar 299 milyon 983 bin TL’si sosyal güvenlik kurumuna devlet primi; 10 milyar 38 milyon 497 bin TL’si mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar; 3 milyar 265 milyon 157 bin TL’si devlet parasız yatılı öğrenciler, burslar ile diğer cari transferler; 5 milyar 558 milyon 886 bin TL’si sermaye; 28 milyon 5 bin TL’si sermaye transferlerine ayrılacak. YÖK, ÖSYM, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve üniversitelere ayrılanlar ile toplam eğitim bütçemiz 161 milyar 611 milyon 901 bin TL olarak öngörüldü. Bu merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17’sine denk geliyor.

Organize sanayi bölgelerinin içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören her öğrenci için 4 bin 630 TL’den başlayarak alanlara göre 6 bin 420 TL’ye kadar eğitim ve öğretim desteği veriliyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 71 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesine 216 milyon 934 bin 638 TL ödeme yapıldı. Bu yıl da, 53 bin 595 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ödemesi bakanlığımızca karşılanacak.

Yeni EBA modelinde yabancı dil öğretimi konusunda da ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilerek EBA üzerindeki mevcut içerik havuzu daha da genişletilecek. Ayrıca yabancı dil içerik havuzunda öğretmen ve öğrenciler için çevrimiçi dinleme, konuşma, okuma, yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilecekleri dijital ortamlar oluşturulacak. Öğrenme süreçlerinde teknoloji desteği konusunda özellikle altyapıda ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. 432 bin 288 adet etkileşimli tahta okullarımıza kuruldu. 15 bin 103 okulda bir milyondan fazla uç kurulumu yapıldı. Altyapısı tamamlanan okullara Sanal Özel Ağ (VPN) internet erişimi veriliyor. Altyapı çalışmaları önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edecek ve tüm okullarımızın teknolojik imkânları daha da iyileştirilecek.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar ile geçen eğitim yılı itibarıyla 5 yaş net okullaşma oranında bir önceki yıla göre yüzde 8.09’luk bir arttı. Okullaşma oranı yüzde 66.88’e ulaştı. 4-5 yaş grubunda ise net okullaşma oranı yüzde 50.42. Bakanlık olarak hedefimizse 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hâle getirmek.

Bakanlığa bağlı 920 bin 524 öğretmenimiz var. Hükûmetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmî öğretmen sayısının yüzde 66’sına karşılık geliyor. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül ediyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 12’ye indi. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseldi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu’da yüzde 89.16, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 86.42, ülke genelinde ise yüzde 89.72 seviyesinde.

2018-2019 eğitim yılında 430 bin 920 öğrenciye taşıma hizmeti veriliyor. Ortaöğretim düzeyinde yeni pansiyonların yapımı sağlanarak pansiyonların kapasitesi artırılacak, yatılılık imkanlarının ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için ülke geneline yayılımı sağlanacak ve pansiyon hizmetleri tüm öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılması hedefleniyor.

Özel yetenekli bireylerin eğitimi için yeni bir mevzuat hazırlanacak. Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu kurulacak, bilim ve sanat merkezleri yeniden yapılandırılacak. Halen uygulanmakta olan özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacak.

Kaynak: AA