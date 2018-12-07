Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Kerkük ve Cerablus'a MYO

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kerkük ve Cerablus’ta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması için hazırlandı.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus’ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cevdet Erdöl, “Malumunuz 413 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Kerkük ve Cerablus’ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı yayımlandı.

Kerkük ve Cerablus’ta sağlık temalı yüksekokullarımızı kurmak üzere kolları sıvadık

Türkiye’nin hiçbir çıkar gözetmeden Irak ve Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erdöl, “Suriye ve Iraklı kardeşlerimizin sağlık eğitimi alanında ihtiyaç duydukları programları belirleyip yüksekokullarımızı açacağız. Suriye ve Iraklı öğrencilerimiz 83 yıl sonra, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903’te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olduğunu belirten Erdöl, bu amaçla yakın zamanda Somali’de ve Sudan’da yüksekokullar açtıklarını kaydetti.

Kaynak: AA