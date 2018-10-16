"Sakin Şehir"in sükuneti için okul zilleri de susacak

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki tüm okullarda zil uygulaması kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 10 gün önce başlatılan "Zilsiz Okul Projesi" kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

İlçedeki 17 okulda uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları amaçlanıyor.

Perşembe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakin Şehir" unvanına sahip ilçedeki tüm okullarda "Zilsiz Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

"Zil çalmadan kontrolümde zaman" sloganıyla uygulamanın başladığını belirten Çulfaz, projeyle öğrencilerin zamanı kontrol edebilme kabiliyetlerinin gelişmesini amaçladıklarını ifade etti.

Çulfaz, ilçe merkezindeki okullarda aynı anda zil çaldığı zaman gürültü kirliliği oluştuğuna dikkati çekerek "Bu uygulama sayesinde artık zil seslerini duymuyoruz. Sakin şehir konseptine uygun şekilde okullarımız da sükunete ermiş oldu. Bu uygulamayla öğrencilerimiz zil olmadan kendilerini kontrol edebilme kabiliyeti kazanıyor." diye konuştu.

Uygulamanın hayata geçmesinin ardından küçük yaştaki bazı öğrencilerin ilk etapta zorlandığını aktaran Çulfaz, artık tüm öğrencilerin uygulamaya alıştığını anlattı.

Kaynak: AA