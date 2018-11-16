Sanayi çalışanı üniversite mezunlarına yüksek lisans müjdesi

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) arasında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında protokol imzalandı.

Rektörlük binasında imzalanan protokol kapsamında, sanayi ve diğer işletmelerde çalışan üniversite mezunları KÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Hazırlanacak araştırmalar ve tezler de Kastamonu'daki işletmelerin problemlerini çözmeye ve işletmeleri geliştirmeye yönelik olacak.

Protokol imza töreninde gazetecilere açıklama yapan KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, KATSO ile sanayi merkezli lisansüstü tez iş birliği mutabakatı yaptıklarını belirtti.

İş birliğinin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kapsadığını anlatan Aydın, şunları belirtti:

"Kastamonu'daki tesislerimizde sanayi ve diğer işletmelerimizde çalışan üniversite mezunlarımız, idarecilerimiz Kastamonu Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Yüksek lisans ve doktora tezleri Kastamonu'daki iş yerlerimizin, sanayi tesislerimizin, işletmelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde olacak. Onlara yol gösterecek, kılavuz edecek bilgileri elde etme yönünde araştırmalar yapılacak."

Konunun KATSO tarafından takip edileceğini söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Hazırlanacak araştırmalar ve tezler tamamen Kastamonu'daki işletmelerimizin, tesislerimizin problemlerini çözme yönünde ve geliştirmeye yönelik olacak. Faaliyetler dahilinde proje pazarlarını organize edip kuracağız. Projelerin takdimi, sunulması, görülmesi sağlanmış olacak. Yeni projelere geçmemiz de kolaylaşacak. Protokolümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da "Önümüzdeki süreç 2023 hedeflerinin olduğu bir süreç. Protokolün faydalı, iş dünyası için bir fırsat olacağını düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Aydın ve Fındıkoğlu protokolü imzaladı.

Kaynak: AA