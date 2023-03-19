Şanlıurfa okullar tatil mi? Şanlıurfa'da yarın 20 Mart okul var mı?

Şanlıurfa okullar tatil mi veya Şanlıurfa'da yarın 20 Mart Pazartesi günü açılıyor mu yoksa tatil mi soruları öğrenciler tarafından merakla soruluyor. Sel afetinin vurduğu Şanlıurfa'da Cuma günü okullar tatil edilmişti. Ancak kent genelinde sel afetinin etkisi hala geçmedi. Kentin birçok notkası hala çamur ve balçık altında bulunuyor. Hal böyle oluncca da vğrenciler yarın okulun tatil olup olmadığı konusunda merakla sorular soruyor. Peki, Şanlıurfa Valiliğinin okullarla ilgili aldığı yeni bir karar var mı? Yarın Şanlıurfa'da okullar tatil mi?

Başta Kahramanmaraş olmak üzere 6 Şubat’ta meydana gelen depremde birçok ilimiz etkilendi. Bölgede 11 il afet bölgesi ilan edilirken eğitime de birçok ilde ara verildi. Bazı illerde okul zilleri yeniden çalarken henüz tam anlamıyla tüm illerde normale dönüş başlamadı.

Okulların açılacağı tarih deprem bölgesinde 3 kategoriye ayrılmıştı. Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart’ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de okullar 13 Mart’ta açılmıştı. Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise okullar 27 Mart Pazartesi günü açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların kapalı olduğu 4 il ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Okullarımızı teker teker kontrol ederek deprem şehirlerinde kademeli olarak 1 Mart'tan itibaren eğitim-öğretime açtık. Okulları hala kapalı olan 4 şehrimizde, 27 Mart'tan itibaren şartları uygun binalarda eğitim öğretimi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Diğer tüm alanlarda da benzer gayretler kesintisiz devam ediyor.” dedi.

Ayrıca Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşarken felaketin ardından başka şehirlere taşınan vatandaşlarımızla ilgili bir kararname yayınladık. Bu kararname ile birlikte bu vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklardan herhangi bir kayba uğramayacaklarını kayda aldık. Adres güncelleme işleri e-Devlet ya da Nüfus Müdürlükleri üzerinden 27 Mart'a kadar tamamlanmalıdır.” ifadelerine verdi.

ŞANLIURFA'DA SEL NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Depremlerden sonra okulların normal şekilde başladığı iller arasında Şanlıurfa da bulunuyordu. Ancak Şanlıurfa'da etkili olan sel afeti şehirde günlük hayatı olumsuz etikledi ve geçen hafta okullar tatil edildi.

Okulların bu hafta da da tatil olup olmadığı merakla sorulurken, valilikten konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün daha ara verme kararı aldık.