Saraç: Üniversitelere karne vereceğiz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç AA'ya yaptığı açıklamada üniversitelere başarı belgesi niteliğinde karne verileceğini açıkladı. Söz konusu uygulamanın ne zaman ve nasıl başlayağına dair bilgiler veren Yekta Saraç'ın konuşmasını haberimizde aktarıyoruz.

Üniversitelerin çeşitlilendiğini ve farklılaştığını ifade eden Saraç başarının güncellenmesi ve bu başarı oranlarının objektif olarak halka açıklaması gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın nasıl olacağına dair bilgiler veren Yekta Saraç şu ifadeleri kullandı.

''Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalarda ayrıca üniversitelere verilecek karnelerde etkili olacak kritelerde yer aldı. Buna göre çok sayıda konu başlığına yer veren Yekta Saraç'ın açıklamalarında yer verdiği ana kriteler şu şekilde;

Eğitim ve öğretim; araştırma geliştirme, proje ve yayın; uluslararasılaşma; bütçe ve finansman; topluma hizmet ve sorumluluk

Yekta Saraç yukarıda yer alan ana kritelerin yanında yer alan 42 alt başlığı ise şöyle açıkladı.

KPSS ve ALES gibi merkezi sınavlardaki başarıları, mezun olan doktora öğrenci sayısı, teknokent projelerine katılan öğrenci sayısı, üniversitenin doluluk oranı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale sayısı, sonuçlanan patent sayısı, YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri sayısı, YÖK 100/2000 Projesi kapsamındaki öğrenci sayısı, üniversitenin dünya veya bölgesel akademik başarı sırası, yabancı uyruklu öğrenci sayısı, yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı, üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı, Ar-Ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı, genel bütçe dışında üniversiteye kazandırılan bağış ve fon miktarı, başta engelliler olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik.

Kaynak: AA