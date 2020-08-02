Siirt Üniversitesi Rektöründen istifa kararı

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Siirt Üniversitesi, Prof. Dr. Murat Erman'ın 29 Temmuzda sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Siirt Üniversitesi'nin kiralamak için ihaleye çıktığı Audi A6 marka araç geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada gündem olmuş, Rektör Erman "Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik