Somalili bakandan YÖK'e ziyaret

Somali Kültür ve Yükseköğretimden Sorumlu Devlet Bakanı Abdirahman Mohamud Abdulle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de eğitim gören Somalili öğrencilerin durumunun görüşüldüğü ziyarette, Somali üniversitelerine kapasite geliştirme noktasında sağlanacak destekler ile üniversiteler arası iş birliği konuları ele alındı.

Ziyarette, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed ve Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Abdirahman Hasan ile Mogadişu Üniversitesi Rektörü Dr. İbrahim Muhammed Mursal ve Simad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mohamud Muhammed de yer aldı.