Soros'un Macaristan'daki üniversitesi Avusturya'ya taşınıyor

Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) Viyana'ya taşınma kararı aldı.

CEU'dan yapılan açıklamada, Macaristan'da yapılan kanuni değişiklikler nedeniyle CEU'nun 1 Ocak 2019 itibarıyla yeni öğrenci kabul edemeyeceği, bu yüzden tüm eğitim programlarına Eylül 2019'da Viyana'da devam etme kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Macaristan kanunlarına uymak için CEU son 20 ayda her şeyi yaptı. ABD'de de yüksek öğretim programı başlattık ve ABD'li kurumlar bunu kabul ettiler. Tüm bunlara rağmen Macar yetkililer New York şehri ve CEU arasında bir yıldan daha fazla süre önce imzalanan anlaşmayı imzalamayacaklarını açıkladılar." ifadesi kullanıldı.

CEU Rektörü Michael Ignatieff ise kararla ilgili, ''CEU'yu kovdular. Bunun bir benzeri daha yok. Bir Amerikalı kurum NATO müttefiki bir ülkeden kovuluyor. Bir Avrupa kurumunu Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden kovuyorlar.'' şeklinde konuştu.

CEU'nun Macaristan'dan kovulmasının akademik özgürlüğe bir darbe olduğunu belirten Ignatieff, "Bugün hem Avrupa hem de Macaristan için kara bir gün. Hükümet kendi vatandaşlarına, CEU'da çalışan ve eğitim gören öğrencilere ve CEU'nun binlerce eski öğrencisi ve ailesine karşı adaletsizce davrandı.'' dedi.

Ignatieff ayrıca, CEU'nun akreditasyon programlarının Avusturyalı yetkililerce kabul edildiğini, üniversitesinin yeni öğrencilerini Eylül 2019'dan itibaren Viyana'da kabul edeceğini ama daha önce başlamış olanların Budapeşte'de eğitimlerini tamamlayacağını söyledi.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Mülteci ve göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde 4 Nisan 2017'de kabul edilen kanuna göre, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ile Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanmasını gerekiyor.

CEU, hükümetin şartlarını yerine getirmesine rağmen Macar tarafı üniversiteyle anlaşmaya yanaşmıyor. Bu durum, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Soros tarafından finanse edilen üniversiteyi kapatmak istediği yönünde yorumlanıyor.

- Soros, Başbakan Orban'a da burs vermişti

Hükümetteki Fidesz partisinin birçok yetkilisinin yanı sıra Başbakan Orban da Soros'un desteklediği vakfın bursu ile eğitim görmüştü.

Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi öğrenimi görmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 17:20