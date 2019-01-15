Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar www.meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve Doğum tarihlerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları için itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ‘www.meb.gov.tr’den açıklanacak
Bugün açıklanacak olan sözlü sınav sonuçlarının ardından itirazlar 16-18 Ocak tarihleri arasında yapılıp sonuçlanacak. Terciler ise 28 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında olacak.
Bakanlık takvimine göre öğretmen atamaları 7 Şubat 2019 tarihinde sonuçlanacak.
Kaynak: Ajanslar