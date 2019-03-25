STK Yöneticileri Kurumsal Gelişim Eğitiminde Buluştu

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından STK yöneticilerine yönelik düzenlenen Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)’nın sekizincisi gerçekleşti. Üç gün devam eden eğitim programına 36 STK’dan 50 kişi katıldı.

İLKE Derneği’nin Üsküdar’daki merkezinde gerçekleştirilen eğitim programında STK temsilcileri hem tanışma ve işbirliği geliştirme imkanı bulurken hem de üç gün boyunca kurumlarının kapasitelerini arttıracak eğitimler aldı. Eğitimlerin sonunda ise katılımcılara sertifika verildi.

KYA Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, sertifika töreninde yaptığı konuşmada KYA olarak STK’ların kapasitelerinin artmasına yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirterek bu eğitimle sivil toplum alanında çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

KYA’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği KGEP’te Kurumsal Yönetim ve Organizasyon, Proje Yazmave Yönetme, Mali Kaynak, Dijital İmkanlar, Gönüllü Yönetimi, Medya İletişimi ve STK’larda denetleme eğitimleri bulunuyor. Eğitimler, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Doç. Dr. Lütfi Arslan, Dr. Ömer Özdinç, Dr. İbrahim Taşdemir, Sıddık Acarlar, Nihat Kılıç ve Hamit Kardaş tarafından verildi. Eğitim ile STK’ların kurumsal kapasitelerinin artmasına ve bu alanda çalışanların bireysel yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Eğitim, STK’ların amatör ruh ve heyecanını kaybetmeden kurumsallaşmalarını amaçlıyor.

Kurumsallaşmayı hedefleyen STK’lar için düzenlenen KGEP, yıl içerisinde bahar ve güz olmak üzere iki defa yurt içinde bir kez de yurt dışında düzenleniyor.

