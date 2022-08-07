Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'nde sona yaklaşıldı

Okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nde gelinen son duruma ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığındaki toplantıya Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy, Petek Aşkar, Nazif Yılmaz ve Osman Sezgin ile tüm birim amirleri, 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

Özer toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada en çok önem verdikleri alanın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin bulundukları bölgeden, ailelerinin gelir seviyesinden bağımsız olarak en nitelikli eğitime erişimini sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Mahmut Özer, bu amaçla iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek bunlardan birinin okul öncesi eğitime erişimi artırmak, diğerinin de Temel Eğitimde 10.000 Okul olduğunu kaydetti.

Temel Eğitimde 10.000 Okul projesinde görece dezavantajlı olan 10.000 ilk ve ortaokulun fiziki imkanlarının iyileştirildiğini, altyapısının, atölyelerinin, kütüphanelerinin, spor tesislerinin güçlendirildiğini ve öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çok kapsamlı eğitimlerden geçirildiğini anlatan Bakan Özer, aynı zamanda öğrencilerin velilerine yönelik olarak halk eğitimi merkezleri üzerinden eğitimler düzenlendiğini, öğrencilerin de temel becerilerini güçlendirecek eğitimlerin öğretim materyalleri ile desteklendiğini ifade etti.

3 milyar lira bütçesi olan projenin tamamlanmak üzere olduğu müjdesini paylaşan Özer, "Yaklaşık 2.9 milyar liralık bütçemizi tüm sahamızda kullanmış bulunuyoruz. İnşallah, ağustos ayının sonuna kadar projeyi nihayetlendireceğiz ve eylülün ilk haftası içinde kapanışıyla ilgili bir değerlendirme toplantısını tüm kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında ders ve ilk yardım araç gereçleri, özel eğitim materyali alımı, öğretmenler odası donanımı, kamera ve güvenlik sistemleri alım ve kurulumu, çevre dostu okullar için geri dönüşüm kovaları ve kompost makineleri temini, küçük onarımların yapılması, spor alanları oluşturulması, etkileşimli tahta, yazıcı ve bilgisayar desteği gibi kalemlerden oluşan işlemler için yaklaşık 2 milyar 900 milyon liralık bütçe planlaması yapıldı. Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından yapılacak işler, meslek liselerine sipariş verilecek araçlar ve diğer birimlerce gerçekleştirilecek işlemler ile satın almalar planlandı.

10 bin okulda görev yapan 106 bin 244 öğretmen ve 13 bin 344 yöneticiye dijital okuryazarlık, ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar, iklim değişikliği ve çevre, ilk yardım gibi alanlarda eğitimler verildi. 10.000 okulun yaklaşık 2 milyon 700 bin öğrencisine ise ilk yardım, bağımlılıkla mücadele, çevre koruma bilinci, trafik güvenliği ve zeka oyunları gibi konularda eğitim desteği sağlandı. Ayrıca tüm öğrenciler okul sağlığı taramasından geçirildi.

700 bin veliye ise aile okulu, ilk yardım, akran zorbalığı ve siber zorbalık farkındalığı, yetişkinler için temel eğitim, bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi.