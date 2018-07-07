Türkçe, Azad Keşmir okul sıralarında

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 30 çocuk için 2 Temmuz itibariyle Azad Keşmir Üniversitesinde Türkçe dersleri vermeye başladı.



Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü Türkoloji Projesi kapsamında, 29 Mayıs 2017 tarihinde Türkçe derslerine başlayan Azad Keşmir Üniversitesinde, çocuklar için Türkçe dersleri verilmeye başlandı.



Türkçeye olan ilgi yoğun



2 Mayıs 2017 yılında imzalan protokol kapsamında verilen Türkçe derslerine gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla, halka da sınıf açıldı. Türkçe öğrenen gazeteci, doktor, öğretmen ve avukatların katıldığı sınıflara ek olarak bu yıl çocuklar için de Türkçe sınıfı açıldı. 30 öğrencinin yer aldığı çocuk grubunun dersleri 2 Temmuz 2018 tarihinde başladı.



Türkçe'ye olan ilginin gün geçtikçe arttığı Pakistan-Muzaffarabad’da, A-1 seviyesinde yeni sınıflar açılırken önceki yıl A-1 seviyesini tamamlayan öğrenciler A-2 kuruna devam ediyor. Gelen yoğun talepleri karşılamaya çalışan üniversite, yakın dönemde sağlık personellerine verilecek kurslar için hazırlık yapıyor.





6 öğrenci daha Türkiye’de



Üniversiteden 2017 yılında 2 öğrenci Türkçe Yaz Okuluna katılmaya hak kazanırken, bu yıl Türkiye’ye gelecek öğrenci sayısı 6’ya yükseldi. Bir ay boyunca Türkiye’de misafir edilen öğrenciler, edindikleri tecrübeleri sosyal medyada paylaşıyor. Öğrenciler, Türkiye'nin konu edildiği metin, fotoğraf ve video eserlerle yarışırken, dereceye girenler ödüllendiriliyor. Farklı coğrafyaların gençlerini Türkiye’de buluşturan ve iletişim dili olarak Türkçe konuşulan yaz okulu, dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına da olanak sağlıyor.



Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)



Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 01:59