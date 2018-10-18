Türkiye'de üniversite okuyan misafir öğrencilere burs

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlamış, başvuru şartlarını yerine getiren başarılı uluslararası öğrencilere bir eğitim öğretim yılı için aylık burs ödemesi yapılacak.

Başarı Bursu'nu almaya hak kazanan uluslararası lisans öğrencilerine 440 Türk lirası (TL), yüksek lisans öğrencilerine 590 TL, doktora öğrencilerine 880 TL burs verilecek. Sadece bir eğitim yılı için planlanan aylık burs ödemeleri, yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılacak.

Programdan yararlanmak isteyenlerin yabancı bir ülke vatandaşı olması, çifte vatandaşlığı varsa da bunlardan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmaması gerekiyor.

Bilimsel hazırlık sınıfları dahil olmak üzere lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yılı tamamlamış olması gereken adayların lisans için 4 üzerinden en az 3, yüksek lisans için 4 üzerinden en az 3,5 not ortalamasına sahip olması da başvuru şartları arasında.

Adayların devlet, hükümet ve himaye bursları dahil, Türkiye Bursları kapsamında yer alan diğer burs programlarından şimdi ya da geçmişte yararlanmamış olması, herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen burslardan da halihazırda yararlanmaması gerekiyor.

Burs başvuruları, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi üzerinden, https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresinden 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA