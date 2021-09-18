Türkiye Maarif Vakfı'ndan Güney Afrika adımı

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'daki okulun açılış törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ile Büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri ve okul personeli katıldı.

Büyükelçi Kandaş açılış konuşmasında, Türkiye Maarif Vakfının okulunun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Maarif Vakfı, Türk eğitim sisteminin dünyadaki öncü markası olma hedefiyle, bu alanda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelmiştir." dedi.

Kandaş, 44 ülkede toplam 377 okulda başarılı eğitim faaliyetleri yürüten Maarif Vakfının, Güney Afrika'da da evrensel standartlara uygun şekilde yüksek kaliteli eğitim sunma idealini devam ettireceğini ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün de video konferans yoluyla katıldığı etkinlikte, gerçekleştirilen bu eğitim yatırımının Türkiye-Güney Afrika ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Akgün, kurum olarak Güney Afrika'ya verdikleri önemi dile getirerek, gelecekte ülkede yeni okullar açmayı planladıklarını kaydetti.

Açılışı gerçekleştiren eğitim kurumu, anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesinde 250 öğrenciye hizmet verecek.