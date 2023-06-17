TYT puanı 2 yıl geçerli mi? YKS kaç yıl geçerli?

TYT sınavlarının kaç yıl geçerliği konusu her yıl oduğu gibi bu yılın da en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor.

TYT 2 YIL GEÇERLİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde edilen puanlar, AYT veya YDT puan türleri fark etmeksizin 1 sene boyunca geçerlidir. Aday öğrenci, YKS puanını bir sonraki YKS sınavına kadar kullanabilir. Ancak Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) olarak bilinen sınavın puanları 2 yıl boyunca geçerlidir.

Önemli olan nokta, TYT puanının 200 puanın üzerinde olması gerektiğidir. Eğer öğrencinin YKS TYT puanı 200 ve üzerinde ise, puanın geçerlilik süresi otomatik olarak 2 yıl olarak belirlenir. Özetlemek gerekirse, 2022 yılında TYT sınavına giren bir aday, aldığı puanı 200'ü geçerse 2024 yılına kadar kullanabilir.

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) puanı ise YDT gibi 1 sene boyunca geçerlidir. Tüm öğrenciler, başarı sıralamasına göre o yılın puanlamasını karşılaştırarak, daha önceki yılların TYT ve AYT puanlarıyla kıyaslama yapma imkanına sahiptir.

Sonuç olarak, 2022 YKS'ye giren bir öğrenci TYT oturumuna girmiş ve bu sınavdan 200 puanın üzerinde bir puan almışsa, bu puanı 2 yıl boyunca kullanabilir. Ancak YKS'nin diğer oturumları olan AYT ve YDT için bu süre 1 yıl ile sınırlıdır.

Sadece Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) puanı 2 yıl süresince geçerlidir. TYT puanının 2 yıl süreyle geçerli olabilmesi için 200 puanın üzerinde bir puan alınması gerekmektedir. YKS'nin AYT oturumu için ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiştir. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl boyunca kullanabilir.