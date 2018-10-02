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Üç üniversitenin rektör ataması yapıldı

Erdoğan'ın 3 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yer aldı

Üç üniversitenin rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 07:20
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