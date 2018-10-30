Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Ücretli öğretmen olarak görev yapan ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere başvuru ve tercihlerini gerçekleştiren bireylerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama sayfası üzerinden açıklana sonuçlar, TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı. MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Sonuçlara, 'http://atama.meb.gov.tr/' internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 16:56