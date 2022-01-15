Ülke genelinde 81 ilde başladı

MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik uyguladığı ortak değerlendirme sınavı saat 10.00’da ülke genelinde 81 ilde uygulanmaya başladı.

Uygulamanın amacının söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik, veriye dayalı bir alt yapı oluşturmak olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun için çalışmanın 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurs hizmeti sunan MEB, 81 ilde ilk kez bu kursların verimliliğine yönelik izleme ve değerlendirme sınavı uyguluyor.

Uygulamanın amacının söz konusu kurslar aracılığıyla öğrencilerin elde ettikleri kazanımları ölçmek, bu konuda onlara geri bildirimde bulunmak ve kursların etkinliklerini artırmaya yönelik, veriye dayalı bir alt yapı oluşturmak olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun için çalışmanın 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Bakan Özer, destekleme yetiştirme kurslarına ilişkin mevcut durumu daha net görüp değerlendirmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri şekillendirmek adına uygulamanın önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti:

“6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze olarak eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11. sınıf ve 6, 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz olarak açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren otuz üç farklı kitapçık oluşturuldu. Salgın koşullarından dolayı öğrencilerimizin kurs aldıkları tek bir dersin sınav uygulamasına katılmaları ve sınav süresinin kırk dakika olması planlandı. Sonuçlar yalnızca destekleme yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermekte kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak.”

"200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ SINAVA GİRİYOR"

Geniş kapsamlı bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Özer yedi, sekiz, on bir ve on ikinci sınıf düzeyinde kurslara katılan 201 bin öğrencinin örneklemde yer aldığını belirtti. Bununla birlikte ortaokul, imam hatip ortaokulu, yatılı bölge ortaokulu, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi gibi farklı okul türlerinin uygulama kapsamında bulunduğunu böylece sunulacak destekleri geliştirmek için detaylı veriler elde edileceğini söyledi. Bakan Özer, uygulamanın ikinci dönemde de kurs açılan tüm sınıf düzeylerinde belirlenen derslerde gerçekleşeceğini ifade etti.