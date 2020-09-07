Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak?



Üniversite tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla beraber bu kez gözler YKS ek tercih (ek yerleştirme) tarihlerine çevrildi. İlk tercihlerinde herhangi bir kuruma yerleşememiş olan adaylar ikinci yerleştirmelerin yapılacağı süreçte yeniden şanslarını deneyecek. Konuyla ilgili kılavuzun ÖSYM tarafından en kısa zamanda yayınlanması bekleniyor. Peki, 2020 YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite 2. Tercihler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair detaylar…



ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak?



ÖSYM tarafından açıklanan üniversite boş kontenjanları ile beraber kendi puanlarına uygun okullara tercihlerini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz haftalarda üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla beraber herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar 2020 YKS ek tercih başvurusu ile şanslarını yeniden deneyecek. Peki; 2020 Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme ve 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm gelişmeler…

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? ÜNİVERSİTE 2. TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2020 üniversite boş kontenjanları ile kendi puanlarını baz alarak yeniden şanslarını deneyecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üniversite yerleştirmelerin açıklanmasıyla beraber YKS ek tercih (ek yerleştirme) başvuru tarihleri gibi tüm detaylar araştırılmaya başlandı.

ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI



2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerinde Lisans için ayrılan kontenjan sayısı 358.836 olarak açıklanırken YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı

ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak?

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümnünde duyuruldu.

ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinin alınacağı tarih henüz açıklanmazken 31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak olan kayıtların ardından ek tercihlerinde Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Başvurular; ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak ancak henüz kılavuz yayınlanmadı...

ÖSYM YKS Ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2. Tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir

Kaynak: Sabah