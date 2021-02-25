Üniversite İzleme ve Değerlendirme raporu açıklandı

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Bütçe ve Finansman” kategorisinde çıktıların incelendiği 8 gösterge yer almaktadır.

2019 mali yılında 171 üniversite danışmanlık, proje ve araştırmalar, döner sermaye, fon vb. kaynaklardan merkezi bütçe dışı gelir elde etmiştir. Bu üniversitelerin merkezi bütçe dışı toplam gelirlerinin gerçekleşen yıllık bütçelerine oranının ortalaması %10,37’dir.

2019 mali yılında 172 üniversite, bütçelerinin ortalama %3,66’sını Ar-Ge faaliyetleri kapsamında harcamıştır.

2019 mali yılında yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci başına yapılan ortalama cari harcama miktarı 14.020 TL’dir.