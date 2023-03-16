Üniversiteler açılıyor mu? Nisanda üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılıyor mu, nisan ayında üniversiteler açılacak mı bu dönem üniversiteler açılacak mı veya uzaktan eğitim ne zaman sona erecek soruları bazı öğrenciler tarafından merak edilecek. Üniversitelerde son durum, Yükseköğretim Kurulu YÖK'ün açıklamasının ardından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Teorik ve uygulamalı bölümler için yeni kararar alınırken üniversitelerdeki durum Nisan ayında yeniden değerlendirilecek. Peki, nisanda üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılacağı tarih ve yüz yüze eğitim yapacak bölümler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Depremden etkilenmeyen illerde okullar 20 Şubat itibarıyla açılırken Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde okullar henüz açılmadı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararı Nisan ayında yeniden değerlendirilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

ÜNİVERSİTELER NİSANDA AÇILACAK MI?

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Özvar'ın açıklamaları şu şekilde:

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM UYGULANACAK MI?

Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek.

Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek.

Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler.

Bahar yarıyılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisanda yeniden değerlendirme ile, burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi. (Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?

Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,

Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,

(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,

Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,

(3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),

Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.

NELER OLMUŞTU?

YÖK, depremin ardından tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

YAZ MEVSİMİNE KADAR ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTE YURTLARI DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin açılacağına dair şu ana kadar herhangi bir mesaj veya sinyal gelmedi. Okulların kapanmasına iki aylık bir zaman dilimi kalması ve depremzedelerin hala tam olarak yerleşecekleri bir yerlerinin olmaması okulların açılmasını zorlaştırıyor.